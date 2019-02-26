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Юнкер из-за звонка жены прервал свое выступление в Египте

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Фото: REUTERS/Mohamed Abd El Ghany
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Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер из-за телефонного звонка супруги прервал свое выступление на пресс-конференции в Египте.

Политик извинился перед присутствующими и ответил на вызов, что развеселило журналистов. «Прошу прощения, жена звонит», — приводит слова Юнкера «РИА Новости» в понедельник, 25 февраля.

Накануне в египетском городе Шарм-эш-Шейх стартовал первый двухдневный саммит Лиги арабских государств (ЛАГ) и Европейского союза (ЕС). В мероприятии участвовали руководители стран, главы правительств и МИД, а также при официальные представители порядка 50 государств.

В середине января в ходе пресс-конференции в Москве представительница немецкого СМИ оговорившись назвала главу российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова министром иностранных дел ФРГ. Дипломат на это отреагировал шуткой.

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