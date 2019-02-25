Аналитик увязал перестановки в «Газпроме» с политикой на внешних рынках

Кадровые перестановки в «Газпроме» обусловлены планами изменить маркетинговую политику компании на внешних рынках, предположил в беседе с «Известиями» главный стратег инвестиционной компании «УНИВЕР Капитал» Дмитрий Александров.

Ранее 25 февраля «Газпром» объявил об уходе двух зампредов правления холдинга Александра Медведева и Валерия Голубева.

«Пока какие-то однозначные выводы явно преждевременны, но можно предположить, что замена связана с желанием изменить формат маркетинговой политики компании на внешних рынках», — сказал Александров.

По его словам, смена политики компании позволит через более высокую гибкость снизить влияние различных регуляторных и политических рисков на дальнейшее развитие присутствия на основных рынках сбыта, причем не только европейском.

«Занятие позиций выходцами из соответствующих департаментов может подтвердить данное предположение», — заключил эксперт.

Решения о прекращении полномочий Медведева и Голубева в ближайшее время будут приняты советом директоров компании.

Известно, что Медведев продолжит трудиться на благо холдинга. Он займется деятельностью Международного делового конгресса и футбольного клуба «Зенит».

Голубев проработал на этой должности не менее 16 лет, занимался вопросами внутреннего газового рынка и отношениями с Белоруссией. В свою очередь, Медведев, проработав в правлении на год больше, отвечал за экспортный блок. Отмечается, что это крупнейшая перестановка внутри компании с конца 2011 года.

15 февраля глава компании Алексей Миллер сообщил, что «Газпром» начнет поставки газа в Китай по трубопроводу «Сила Сибири» раньше намеченного срока — с 1 декабря 2019 года. По его словам, реализация проекта идет с опережением графика.