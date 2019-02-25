Информация о рожавшей без помощи медиков хабаровчанке не подтвердилась

Сообщения СМИ о том, что жительница Хабаровска родила ребенка на полу в предродовом отделении больницы без помощи врачей, не соответствуют действительности. Об этом сообщил глава регионального министерства здравоохранения Александр Витько.

По его словам, поступившая в роддом женщина находилась на кровати, к ней был подключен монитор для контроля сердцебиения плода, пишут «Аргументы и факты».

Витько отметил, что в это время возникла экстренная ситуация у другой роженицы, поэтому два врача ушли в операционную. При этом перед уходом врач осмотрела женщину и оставила под наблюдением акушерки.

Региональный министр пояснил, что акушерка ненадолго отлучилась и в этот момент у женщины начались роды, она опустилась с кровати на пол и закричала. На крик прибежала другая акушерка и приняла ребенка. Витько добавил, что девочка родилась без травм и асфиксии. Повреждений у матери ребенка также не обнаружено.

Ранее, 24 февраля, сообщалось, что следствие начало проверку информации о жительнице Хабаровска, родившей ребенка на полу в предродовом отделении больницы без помощи врачей.