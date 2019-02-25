Пожар в тюменской школе произошел из-за детской шалости

В Тюмени из-за пожара эвакуировали 48 учеников школы № 82, предназначенной для детей с ограниченными возможностями здоровья. Огонь вспыхнул в раздевалке учреждения.

Источник ИА «Ура.ру», знакомый с ситуацией, рассказал, что сообщение о возгорании поступило в 12:43, на место выехали девять единиц техники и 24 сотрудника МЧС, но пожар удалось ликвидировать до их прибытия. Детей быстро перевели по теплому переходу в соседний корпус, пострадавших нет. Сумма причиненного ущерба устанавливается.

Директор школы Наталья Курдюкова сообщила корреспонденту Megatyumen.ru, что не собирается комментировать произошедшее, поскольку в настоящее время ведется расследование. Известно лишь, что ученик баловался с огнем в раздевалке.

Утром 12 февраля в школе села Кузомень Кандалакшского района Мурманской области начался пожар. В результате происшествия никто не пострадал, но огонь распространился по всему деревянному зданию, что привело к обрушению крыши.