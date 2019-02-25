Глава Евросовета назвал рациональным предложение об отсрочке Brexit

Глава Европейского совета Дональд Туск назвал рациональным предложение о переносе крайнего срока реализации соглашения по выходу Великобритании из состава ЕС (Brexit). Свою позицию он представил в понедельник, 25 февраля.

На прошлой неделе сразу четыре британских министра призвали премьер-министра Соединенного Королевства Терезу Мэй отложить дату Brexit, для того чтобы избежать сценария без сделки. В случае отказа члены правительства пообещали передать этот вопрос на рассмотрение парламента.

По мнению Туска, Европейский союз ожидает хаотический Brexit, что не может не вызвать беспокойства членов коалиции. При этом Мэй, по его словам, рассчитывает не допустить такого развития событий.

«Я верю, что в ситуации, в которую мы попали, перенос сроков был бы рациональным решением, однако премьер-министр Тереза Мэй уверена, что этого сценария удастся избежать», — цитирует главу Евросовета ТАСС.

Референдум по выходу Великобритании из Евросоюза прошел в июне 2016 года. Brexit должен состояться в ночь на 30 марта 2019 года, после чего начнется переходный период, во время которого будут решаться спорные вопросы.

5 января члены палаты общин отвергли предложенное Мэй соглашение об условиях Brexit. 21 января премьер-министр представила новый вариант документа. В ответ парламентарии подготовили свои поправки, некоторые из них были приняты 29 января.

31 января Туск заявил, что Евросоюз не собирается пересматривать «неидеальное» соглашение по условиям Brexit. 3 февраля Мэй отправилась в Брюссель, чтобы попытаться изменить сделку на условиях отсутствия жесткой границы между Северной Ирландией и Республикой Ирландия — данный вопрос является камнем преткновения в переговорах Великобритании и Евросоюза. На данный момент на острове нет границ между Северной Ирландией, входящей в Великобританию, и Республикой Ирландия, которая входит в Евросоюз. Лондон настаивает на полноценной границе, а в Брюсселе предупреждают, что это может спровоцировать в регионе экономический и внутриполитический кризис.

24 февраля Мэй побещала провести повторное голосование в парламенте по выходу из состава Евросоюза до 12 марта. За это время она намерена проработать со своей командой изменения в сделку с европейской коалицией. По мнению политика, Лондон «всё еще может выйти из ЕС с соглашением 29 марта».