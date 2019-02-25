Цены на нефть резко упали после заявления Трампа

Мировые цены на нефть начали резко снижаться после обращения президента США Дональда Трампа к Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) с просьбой ограничить меры, направленные на их повышение. Об этом 25 февраля сообщает «РИА Новости».

По состоянию на 15:22 по мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent падала на 1,32% — до $66,33 за баррель. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки WTI снизилась на 1,36%, и составила $56,49 за баррель.

Ранее 25 февраля Трамп выразил недовольство ценами на нефть и призвал ОПЕК «расслабиться». Он подчеркнул, что «мир уязвим» и не выдержит такого активного роста котировок.

В феврале нефть Brent и WTI обновила максимумы с осени прошлого года на фоне новостей о сокращении нефтедобычи ОПЕК+, преодолев отметку в $66 и $56 за баррель соответственно.