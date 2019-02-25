Россияне установили на Килиманджаро баню

В преддверии Дня защитника Отечества 23 февраля четверо россиян покорили Килиманджаро и установили там переносную баню. Об этом сообщает телеканал «360».

Отмечается, что путешествовать на самую высокую точку Африки российские туристы отправились вместе с итальянцами, а перед восхождением показали местным жителям русскую баню.

Так, туристическая группа утром 22 февраля покорила находящийся на высоте 5895 м пик Ухуру, где позировали с вениками и продолжали скандировать: «Баня».

Также телеканал напомнил о том, что ранее сочинская баня, установленная на высоте 2256 м над уровнем моря, на вершине горы попала в Книгу рекордов России.

24 февраля сообщалось, что в ближайшие три года в России построят первый туристический космодром.