Прямой эфир

Россияне установили на Килиманджаро баню

0
Фото: commons.wikimedia.org/Muhammad Mahdi Karim
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В преддверии Дня защитника Отечества 23 февраля четверо россиян покорили Килиманджаро и установили там переносную баню. Об этом сообщает телеканал «360».

Отмечается, что путешествовать на самую высокую точку Африки российские туристы отправились вместе с итальянцами, а перед восхождением показали местным жителям русскую баню.

Так, туристическая группа утром 22 февраля покорила находящийся на высоте 5895 м пик Ухуру, где позировали с вениками и продолжали скандировать: «Баня».

Также телеканал напомнил о том, что ранее сочинская баня, установленная на высоте 2256 м над уровнем моря, на вершине горы попала в Книгу рекордов России.

24 февраля сообщалось, что в ближайшие три года в России построят первый туристический космодром.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Путин поручил упростить оформление виз для иностранных туристов
Составлен рейтинг самых скучных туристических мест

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017