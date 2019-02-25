Молодежное правительство учредили в Омской области

Губернатор Омской области Александр Бурков подписал указ «О молодежном правительстве». Структура с двухлетними полномочиями будет состоять из 15 человек в возрасте от 18 до 30 лет. Участников выберут на основе конкурса.

«Целью деятельности молодежного правительства является привлечение молодежи к решению задач социально-экономического развития Омской области и реализации основных направлений государственной молодежной политике на территории региона», — говорится в тексте указа, передает ИА «ОМСКРЕГИОН».

От молодежного правительства ждут предложений для чиновников и круглых столов на актуальные темы.

В Тверской области утвердили стратегию развития молодежной политики до 2024 года. Основными задачами называют обеспечение трудоустройства молодежи, развитие профессионального образования, профориентацию школьников, поддержку молодых семей с детьми. В регионе планируют создать 10 кластеров системы профессионального образования в различных отраслях.