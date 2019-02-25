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Турпоток из США в Россию за пять лет вырос на 40%

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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Кирилл Зыков
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Поток американских туристов в Россию за последние пять лет увеличился почти на 40%. Если в 2014 году, когда отношения Москвы и Вашингтона резко обострились на фоне украинского кризиса, в РФ приехали около 162 тыс. граждан США, то в 2018-м страну посетили почти 228 тыс. американцев. Об этом свидетельствуют данные ФСБ, с которыми ознакомились «Известия».

Рост турпотока из США происходил постепенно. По мнению экспертов, интерес к России подогревают не только крупные международные мероприятия, проходящие в РФ, но и антироссийская политика американских властей.

Всего за пять последних лет увидеть Россию смогли почти миллион американских туристов.

Подробнее читайте в свежем номере «Известий» от 26 февраля.

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