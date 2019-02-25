Курс евро впервые с 12 февраля опускался ниже 74 рублей

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже в понедельник, 25 февраля, опускался ниже 74 рублей, следует из биржевых данных. Показатель достигал в ходе торгов 73,98 рубля.

Курс европейской валюты по состоянию на 14:15 мск рос на 0,04% — до 74,12 рубля. Как отмечает «Газета.ру», курс евро опустился ниже 74 рублей впервые с 12 февраля.

Курс доллара снижался на 0,24% — до 65,24 рубля, передает RNS.

Центробанк России опубликовал курс доллара и евро на вторник, 26 февраля. Американская валюта будет стоить 65,25 рубля. Евро упадет в цене до 74,0876 рубля.

Ранее 25 февраля президент США Дональд Трамп выразил недовольство ростом цен на нефть и призвал Организацию стран — экспортеров нефти (ОПЕК) ограничить меры, направленные на их повышение. В феврале нефть марок Brent и WTI обновила максимумы с осени 2018 года на фоне новостей о сокращении нефтедобычи ОПЕК+, преодолев отметку в $66 и $56 за баррель соответственно.