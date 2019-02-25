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Умерла пострадавшая при монтаже декораций сотрудница РАМТ

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Фото: агентство городских новостей «Москва»
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Заведующая художественно-постановочной частью Российского академического молодежного театра (РАМТ) Ольга Школьникова скончалась от травмы, полученной при монтировке декораций. Об этом сообщила пресс-служба театра.

Школьникова работала в РАМТ с 2002 года, отмечается в сообщении.

В театре будет проведена внутренняя проверка для выяснения всех обстоятельств случившегося, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Два сотрудника театра пострадали 22 февраля. По словам источника в экстренных службах, один из них получил ушиб плеча, другой — травму головы. Их имена собеседник журналистов не называл. СМИ сообщили, что декорации рухнули на сцене, однако позже в РАМТ уточнили, что инцидент произошел во время установки декораций.

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