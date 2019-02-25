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Матч «Краснодар»–«Оренбург» перенесен на 11 марта

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Фото: twitter.com/FCKrasnodar (@FCKrasnodar)
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Матч между ФК «Краснодар» и «Оренбург» 19-го тура чемпионата России по футболу перенесли с 10 на 11 марта по просьбе краснодарского клуба. Об этом сообщила пресс-служба «быков» на странице в Twitter.

Как пишет «Спорт-Экспресс», игра начнется в 19:30 мск на домашней арене «Краснодара». Отмечается, что болельщики могут прийти на матч по ранее приобретенным билетам.

Также сообщается, что «Краснодар» 7 марта сыграет с испанской «Валенсией», а 14 марта проведет ответный матч в России в рамках 1/8 финала Лиги Европы.

В настоящее время «Краснодар» находится на второй строчке в турнирной таблице чемпионата России. В активе команды 33 очка по итогам 17 матчей. «Оренбург» занимает 10 место с 22 очками по итогам 16 матчах.

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