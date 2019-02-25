Единая выставочная платформа для инноваций появится в России

Платформа «НТИ-Экспо» объединит четыре выставочно-конгрессных проекта и станет постоянно действующей площадкой для экспозиций, экспертных и общественных мероприятий. Об этом в понедельник, 25 февраля, сообщил председатель оргкомитета «НТИ-Экспо» (Наука–Технологии–Инновации Экспо) Владимир Кононов на пресс-конференции в ТАСС.

По его словам, новая платформа будет способствовать продвижению отечественных научных достижений в России и за рубежом.

«В портфель НТИ входят сейчас четыре проекта: Российская неделя высоких технологий в апреле, «Возобновляемая энергетика и электротранспорт. Renwex» в июне, Технофорум в октябре и «Искусственный интеллект. Большие данные. Отечественный софт: национальная стратегия цифрового развития» в ноябре», — рассказал Кононов.

Говоря о программе выставок, генеральный директор «Экспоцентра» и председатель комитета ТПП РФ по выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности Сергей Беднов особо отметил тему возобновляемой энергии и экологичного транспорта. «Одна из задач, которую преследует Renwex, — привлечь внимание к вопросам развития электротранспорта. Даже не показать продукты и товары, а организовать коммуникацию между производителями и органами исполнительной власти. Сейчас электротранспорт во всем мире активно развивается, и у нас есть в этой сфере компетенции», — пояснил Беднов.

Как отметил президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин, на выставках будут представлены не только крупные отечественные производители, но и небольшие инновационные компании.

«Мы в ТПП по всей стране отбирали компании. Отобрали 100, которые соответствуют по уровню производства. И даем им возможность выставляться. Кстати, среди них уже много экспортеров», — рассказал Катырин.

Он добавил, что кроме возможности демонстрировать свою продукцию представители малых и средних компаний регулярно получают мастер-классы и консультации, в том числе по цифровизации.

На вопрос о роли малого и среднего бизнеса в инновационных процессах и реальной пользе от его поддержки президент Торгово-промышленной палаты ответил, что «во всем мире малый и средний бизнес — это та масса, которая не позволяет двигать политический маятник влево и вправо». «Это люди, которые кровно заинтересованы в политической и социальной стабильности. <...> В экономиках ведущих стран 40–45% ВВП дает малый и средний бизнес. Это огромное количество рабочих мест. И нам надо в эту сторону двигаться», — добавил эксперт.

Увидеть разработки отечественных технологичных компаний, поучаствовать в круглых столах о цифровой экономике, интернете вещей и электрическом транспорте на платформе «НТИ-Экспо» можно в центральном выставочном комплексе «Экспоцентр». Инициаторы создания платформы — «Экспоцентр» при поддержке Торгово-промышленной палаты РФ и комитета Госдумы по образованию и науке.