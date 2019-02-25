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Станции проката электросамокатов появятся в Севастополе

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Около 100 станций проката электросамокатов планируется установить в Севастополе. Инвестор планирует освоить не только центр города, но и отдаленные районы.

На данный момент в Севастополе установлено две станции на улице Хрусталева и возле гостиницы «Севастополь». На обеих проводятся пусконаладочные работы. Ожидается, что прокат самокатов станет доступен до мая. Для пользования прокатом горожанам и туристам неообходимо будет установить приложение на смартфон, зарегистрироваться и выбрать заряженный самокат. Об этом пишет ИА SevastopolMedia.

До конца года планируется установить порядка 100 станций для электросамокатов в центре Севастополя, Балаклаве, на Северной стороне. 15 минут катания обойдутся в 100 рублей, час — 300 рублей, второй час — 250 рублей. Клиенты могут взять самокат на одной станции, а вернуть его на другую. Основной целью проекта является освобождение города от пробок.

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