Врачи сообщили о тяжелом состоянии Федосеевой-Шукшиной

Народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина находится в тяжелом состоянии. Об этом в понедельник, 25 февраля, сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии Минздрава России.

«Температура у нее нормальная, но она находится в тяжелом состоянии. Лежит под мониторами», — рассказали в медицинском учреждении.

Ранее в этот же день сообщалось о госпитализации Федосеевой-Шукшиной в клинику с подозрением на острый инфаркт.

При этом муж артистки, известный продюсер Бари Алибасов эту информацию опровергал. По его словам, супруга чувствует себя нормально, у нее наблюдался небольшой подъем давления, и в больнице ее оставили примерно на сутки.

Внучка Лидии Федосеевой-Шукшиной Анна Трегубенко сообщила, что в настоящий момент угрозы жизни и здоровью актрисы нет.

За свою карьеру Федосеева-Шукшина сыграла более чем в 80 фильмах, в том числе в таких, как «12 стульев», «Хождение по мукам», «Петербургские тайны» и многих других. В 2018 году она в пятый раз вышла замуж, ее избранником стал 71-летний Алибасов.