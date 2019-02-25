Жителей Сочи предупредили об ухудшении погоды

Администрация Сочи предупредила горожан и туристов об ухудшении погоды. В ближайшие сутки рекомендовано воздержаться от использования личного транспорта на курорте.

По данным синоптиков, с вечера 25 февраля в течение суток ожидается усиление ветра до 15 м/с. В предгорной зоне выпадет мокрый снег, возможно его налипание на провода и деревья. Кроме того, согласно прогнозам, на дорогах ожидаются гололедица и туман, пишут «Кубанские новости».

В связи с непогодой все экстренные службы переведены на режим повышенной готовности. Спасатели рекомендуют по возможности не пользоваться личным транспортом.

Ранее сообщалось, что в Удмуртии с начала февраля выпало осадков в 2,5 раза больше нормы. К концу февраля высота снежного покрова превысит норму на несколько сантиметров.