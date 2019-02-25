Девять рабочих сорвались с минарета самой крупной мечети в Центральной Азии

Девять рабочих, участвующих в строительстве соборной мечети в Душанбе — самой крупной мечети в Центральной Азии, сорвались с 60-метровой высоты. Об инциденте 25 февраля сообщила пресс-секретарь Комитета по чрезвычайным ситуациям Таджикистана Умеда Юсуфи.

«Во время проведения работ на объекте рухнули строительные леса, и рабочие упали с высоты примерно 60 м, восемь из них с травмами различной степени тяжести госпитализированы», — цитирует ее «РИА Новости».

Юсуфи также отметила, что один из пострадавших отказался от госпитализации после оказания первой помощи.

Вместе с тем, по данным районной прокуратуры, при строительстве мечети произошло обрушение лесов, которые располагались на высоте около 30 м на одном из минаретов. По факту инцидента начато расследование, пишет «Интерфакс».

Центральная соборная мечеть в Душанбе станет самым большим сооружением такого рода в Центральной Азии. Площадь мечети составит 6 га, в ней одновременно смогут молиться около 120 тыс. человек. Строительство мечети ведется с 2009 года, а стоимость проекта оценивается в $100 млн.

В феврале в Татарстане началась реставрация старейшей мечети в республике — Первой соборной мечети села Нижняя Береске в Атнинском районе. Сооружение было построено еще в 1769 году.