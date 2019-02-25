Новое здание аэропорта построят под Курском

Власти Курской области планируют построить новое здание аэропорта за 2–3 года. На первоначальном этапе в реализацию проекта будет вложено порядка 200 млн рублей. Об этом заявила директор регионального агентства по привлечению инвестиций Ирина Кочина.

Как сообщили ИА «Абирег» в пресс-службе областной администрации, Кочина отметила, что в целом проект будет реализован в рамках концессионного соглашения. На данный момент потенциальный инвестор уже найден, имя его станет известно предположительно в марте. Вся документация находится на этапе разработки.

Второй этап реализации проекта предусматривает развитие инфраструктуры концессионером, в том числе укрепление взлетно-посадочной полосы.

В пресс-службе отметили, что разработка проекта и прохождение экспертизы займет около 11 месяцев. После этого можно будет приступать к строительным работам. Ожидается, что новое здание возведут за 2–3 года.