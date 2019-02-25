Экс-тренер сборной РФ по баскетболу поздравил россиян с выходом на ЧМ

Бывший тренер сборной РФ по баскетболу Дэвид Блатт поздравил россиян с выходом в финальную стадию Кубка мира, сообщает 25 февраля ТАСС.

Мужская сборная России по баскетболу вышла в финальную часть КМ впервые с 2010 года по итогам заключительного матча отборочного этапа, одержав победу над командой Финляндии в Перми — 91:76.

«Я от всего сердца хочу поздравить всех игроков с этим достижением — выходом на Кубок мира. Браво, Россия», — приводит слова Блатта «Газета.ру».

Блатт был наставником сборной РФ по баскетболу в период с 2006 по 2012 год. Под его руководством россияне выиграли чемпионат Европы в 2007 году, а также стали бронзовыми призерами Олимпийских игр 2012 года, пишет RT. Кроме этого, он был первым иностранцем, получившим звание заслуженного тренера России.

24 февраля сборная России по баскетболу обыграла команду Финляндии и пробилась на Кубок мира, который пройдет с 31 августа по 15 сентября 2019 года в Китае.