Американский космический грузовик Cygnus выведен с орбиты

Американский космический грузовой корабль Cygnus выведен с орбиты и разрушился над Тихим океаном. Десятая миссия корабля официально завершилась 25 февраля в 4:05 по времени Восточного побережья США (12:05 мск), когда он вошел в плотные слои атмосферы Земли над Тихим океаном к востоку от Новой Зеландии.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном 25 февраля на сайте корпорации Northrop Grumman, отвечающий за проект. В ноябре корабль доставил астронавтам 3350 кг полезных грузов и забрал со станции 2500 кг отработанных. Следующий запуск Cygnus запланирован на середину апреля.

В мае 2018 года NASA опубликовало отчет, в котором говорилось, что США могут столкнутся с проблемами в сфере доставки грузов на МКС из-за антироссийских санкций. В частности, речь шла об ограничениях на совместную деятельность с рядом компаний из России.