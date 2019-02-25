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Школьный музей в Тюменской области вошел в пятерку лучших в России

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Организаторы конкурса «Историческая память» объявили лучшие школьные музеи России. В топ-5 попало учреждение в поселке Маслянский Сладковского района Тюменской области.

Музей основал Владимир Малышев в 1967 году. В школе собрана обширная коллекция материалов по военной истории, культуре, традициям и местному краеведению, отмечает портал «Наш город». Одним из главных экспонатов музея является стул начальника станции. Важную роль в истории поселка сыграло строительство железной дороги.

В Екатеринбурге к 300-летнему юбилею города предложили переименовать музейный комплекс писателей Урала. Дом Федора Решетникова может получить название «Музей русского горя». По мнению авторов идеи, изменения будут способствовать наплыву посетителей и росту интереса к творчеству писателя.

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