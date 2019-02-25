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Путин поручил подготовить законопроект о продлении амнистии капиталов

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Фото: пресс-служба администрации президента РФ/kremlin.ru
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Правительство должно внести в законодательство изменения, которыми предусмотрено продление амнистии капиталов до 1 марта 2020 года. Соответствующее поручение кабмину дал президент России Владимир Путин, сообщила в понедельник, 25 февраля, пресс-служба Кремля.

Поправки должны быть готовы до 28 февраля текущего года, поручение дано по итогам форума «Деловой России», который прошел 6 февраля. 

Тогда Путин предложил продлить на один год амнистию капитала для некоторых категорий бизнесменов, желающих вернуть свои средства в экономику страны.

Эксперты сочли это показателем возрастающего влияния бизнеса на ситуацию в экономике страны и необходимостью поощрения частной инициативы в этой связи.

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