Музей Вооруженных сил России открылся в Твери

В Твери состоялось открытие Музея Вооруженных сил России, где представлена история российской армии с начала XX века до наших дней. Каждый экспонат экспозиции можно потрогать, подержать в руках, а стрелковое оружие можно даже разобрать.

Новая площадка создана по инициативе военно-исторического клуба «Пост № 1» при поддержке правительства Тверской области. Из областного бюджета на реализацию проекта поступило 300 тыс. рублей в виде субсидии, сообщают «Тверские ведомости».

В новом музее представлены знаменитые маузеры, шашки и штыки 1900-х годов, винтовка Мосина, с которой солдаты прошли Первую мировую войну и Великую Отечественную войну, и многие другие экспонаты. Каждый из них можно подержать в руках, сделать фото.

Помимо прочего в музее есть стенд, посвященный обмундированию солдат царской армии и красноармейцев. Представлена форма разных родов войск, награды, фотографии, личные вещи и другое.