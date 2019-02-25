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Школы и техникумы якутского города закрыли на карантин по ОРВИ

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В Олекминске (Якутия) из-за повышенной заболеваемости ОРВИ введен карантин в школах и техникумах. Детские сады продолжают работу в штатном режиме.

По данным медиков, вирусные инфекции подхватили 328 человек. Эпидемический порог превышен по всем возрастным категориям. Об этом сообщает ИА YakutiaMedia.

Занятия отменяются в школах и техникумах с 26 февраля по 4 марта. Также под ограничения попадают культурно-массовые и спортивные мероприятия с участием школьников.

Ранее сообщалось, что ученые выявили наиболее подверженную гриппу категорию граждан. Пожилые люди чаще заражаются вирусом и реже приобретают иммунитет после прививок.

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