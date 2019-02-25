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В Башкирии к 23 Февраля вывесили поздравительные плакаты с ошибкой

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Фото: vk.com/Радий Хабиров
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Поздравительные плакаты с ошибками вывесили в Башкирии в честь Дня защитника Отечества. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказали жители республики.

Отмечается, что на баннере с фотографией генерал-майора, командира 112-й Башкирской кавалерийской дивизии Минигали Шаймуратова напечатали хештег #Башкортостанчевствуетгероев. По словам башкирцев, похожие плакаты появились по всей республике к 23 Февраля. Отмечается, что на большинстве из них слово «чествует» все же было написано верно. Где именно заметили баннер с ошибкой, не уточняется.

Как сообщает телеканал «360», баннеры с ошибкой могли вывесить в Кармаскалинском районе. При этом пресс-служба мэрии Уфы опровергла информацию о том, что плакаты могли появиться в столице региона. Уточняется, все макеты были разными для городов.

Отмечается, что аналогичную ошибку в слове «чествует» допустили и в Ассоциации молодежных землячеств Башкирии (АМЗ РБ). Поздравительный пост в группе в соцсети «ВКонтакте» сопровождался хештегом #Башкортостанчевствуетгероев.

29 января сообщалось, что кандидаты в президенты Украины подали декларации о доходах с ошибками.

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