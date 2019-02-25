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Более чем 300 поселениям в Якутии угрожают лесные пожары

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Власти Якутии составили список поселений, которые находятся в зоне риска по лесным пожарам. В перечень попали 325 населенных пунктов.

Список утвержден кабинетом министров Якутии. В него попали населенные пункты, которые примыкают к хвойному или смешанному лесному участку. Угроза распространения лесного пожара высоко оценивается в том случае, если расстояние от крайних деревьев в лесу до границы поселения с капитальными строениями выше двух этажей составляет менее 100 м или менее 50 м в случае домов с двумя и менее этажами. Об этом пишет ИА YakutiaMedia.

В населенных пунктах, вошедших в список, проживает более 731 тыс. человек. Власти будут работать над недопущением угрозы лесных пожаров и усилением контроля за соблюдением в населенных пунктах требований пожарной безопасности.

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