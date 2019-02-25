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Более 2 тыс. человек вышли на старт «Лыжни России – 2019» в Томске

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В Томске на лыжной базе «Политехник» состоялась гонка всероссийской акции «Лыжня России – 2019». Участие в мероприятии приняли 2,2 тыс. человек.

Как рассказал РИА «Томск» начальник городского управления физической культуры и спорта Андрей Белоусов, гонка прошла в воскресенье, 24 февраля, на две недели позже, чем в других регионах РФ. Это связано с сильными морозами, которые действовали в начале февраля на территории Сибири.

По словам Белоусова, в акции приняли участие 2,2 тыс. человек, основная масса стартует без учета времени на километр, так как бежит много детей и людей пожилого возраста. Каждый участник получил в подарок сувенирные лыжные шапки, заказанные Минспорта РФ специально для мероприятия.

В 2018 году в «Лыжне России» в Томске приняли участие около 3 тыс. человек в возрасте от 3 до 83 лет.

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