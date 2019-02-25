Квадроцикл сбил мужчину и десятилетнего ребенка на льду Байкала

Десятилетняя девочка и ее отец пострадали в результате наезда квадроцикла на льду Байкала в Иркутской области. Водитель транспортного средства скрылся с места происшествия.

По данным полиции, водитель квадроцикла выехал на лед Байкала в поселке Листвянка. 38-летний мужчина совершил наезд на девочку с отцом и уехал с места происшествия. Пострадавшие были доставлены в больницу. После опроса очевидцев полицейские составили ориентировку на водителя, спустя сутки после ДТП он был задержан. Квадроцикл обнаружили в лесу, сообщает ИА IrkutskMedia.

У задержанного водителя нет права управления транспортным средством. В отношении мужчины составлен административный протокол по факту оставления места ДТП. В зависимости от того, какой вред здоровью получили отец и дочь, будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.