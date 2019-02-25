Автоэксперт остудил оптимизм ГИБДД по поводу электронных прав

Автомобильный эксперт Игорь Моржаретто в беседе с «Известиями» рассказал, почему с 2020 года по всей России вряд ли удастся запустить систему с электронными автомобильными правами.

Ранее, 25 февраля, глава ГИБДД России Михаил Черников заявил, что электронные права в России планируется ввести уже в 2020 году, и техническая система для этого готова. Предполагается, что электронные документы позволят бороться с поддельными водительскими удостоверениями, а также помогут не допустить использования одних прав несколькими водителями.

Игорь Моржаретто считает, что неустойчивый мобильный интернет в России — та проблема, которая может помешать планам ГИБДД.

«Ввести по всей стране нереально, потому что система требует устойчивого интернета. Инспектор может проверить наличие и отсутствие водительских прав только в том случае, если у него во всех местах работает планшет и есть доступ к сети и к базе», — сказал Моржаретто.

По его словам, без доступа к интернету система превращается в «чистейшей воды фикцию». «А у нас, извините, даже на трассе от Москвы до Питера есть довольно большие участки, где нет не то что интернета, даже телефонной связи», — резюмировал автоэксперт.

При этом в целом он поддержал идею введения электронных автомобильных прав. Он добавил, что на данном этапе реально внести уточнения в ПДД и сказать, что возможен и такой вариант использования водительских прав.

20 февраля «Известия» сообщили, что российские страховщики получили доступ к системе межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). Это позволит оформлять ОСАГО с помощью электронного ПТС.

Переход на электронные паспорта автомобилей должен завершиться 1 ноября 2019 года.