Два человека пострадали при столкновении трех автобусов в Уфе

В Уфе на остановке общественного транспорта столкнулись три пассажирских автобуса. За медицинской помощью обратились два женщины-пассажирки. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Республики Башкортостан.

Авария произошла в воскресенье, 24 февраля, на улице Цюрупы на остановке «Центральный рынок». Автобус «ПАЗ» под управлением 32-летнего мужчины врезался в маршрутку Citroen, после чего микроавтобус отбросило на еще один «ПАЗ», пишет ИА «Башинформ».

В результате дорожно-транспортного происшествия за медицинской помощью обратились две пассажирки 56 и 58 лет микроавтобуса Citroen.

В пресс-службе отметили, что все автобусы в момент аварии находились на маршрутах, в салонах находились пассажиры.