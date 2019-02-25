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Два человека пострадали при столкновении трех автобусов в Уфе

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В Уфе на остановке общественного транспорта столкнулись три пассажирских автобуса. За медицинской помощью обратились два женщины-пассажирки. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Республики Башкортостан.

Авария произошла в воскресенье, 24 февраля, на улице Цюрупы на остановке «Центральный рынок». Автобус «ПАЗ» под управлением 32-летнего мужчины врезался в маршрутку Citroen, после чего микроавтобус отбросило на еще один «ПАЗ», пишет ИА «Башинформ».

В результате дорожно-транспортного происшествия за медицинской помощью обратились две пассажирки 56 и 58 лет микроавтобуса Citroen.

В пресс-службе отметили, что все автобусы в момент аварии находились на маршрутах, в салонах находились пассажиры.

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