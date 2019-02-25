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В Кремле уточнили слова Путина о нацеливании ракет

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявлял, что Москве в случае размещения ракет США у границ РФ придется ответить зеркально и нацелить ракеты не только на пусковые установки, но и на центры принятия решений. При этом российский лидер не упомянул ни одного географического названия. Об этом в понедельник, 25 февраля, напомнил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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Таким образом он ответил на просьбу прокомментировать сюжет программы «Вести недели» на телеканале «Россия-1», в котором было показано, какие цели в США могли бы поразить российские ракеты.

«Прошу обратить ваше внимание, что президент не назвал ни одного географического пункта в этой связи», — сказал Песков.

Он подчеркнул, что в Кремле не несут ответственности за сюжеты, показанные на российских телеканалах, в том числе и государственных.

«Мы никогда не вмешиваемся и не можем вмешиваться в редакционную политику наших телеканалов, даже государственных. Поэтому в данном случае вопрос нужно адресовать непосредственно в телеканалы», — добавил пресс-секретарь президента.

Среди целей, названных в сюжете телеканала: здание Пентагона в Вашингтоне, правительственный пункт управления Кэпмп-Дэвид, пункт управления президента США и командный центр комитета начальников штабов Форт-Ритчи, а также пункт управления стратегическими наступательными силами Мак-Клеллан и пункт управления ядерными силами Джим-Крик. В эфире «Вести недели» также подчеркнули, что Россия имеет возможность беспрепятственно размещать в океанах подлодки с пусковыми установками ракет «Циркон».

20 февраля Владимир Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию. Он заявил, что Россия будет вынуждена в ответ на размещение США ракет средней и меньшей дальности в Европе принять симметричные меры.

«Россия будет вынуждена создать и развернуть виды вооружений, которые могут быть использованы <…> и в отношении тех территорий, где находятся центры принятия решений», — сказал глава государства.

Путин добавил, что Россия не собирается размещать ракеты в Европе первой.

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