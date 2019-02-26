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Зимняя «Гонка Героев» прошла на петербургском курорте «Игора»

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Фото: официальный аккаунт Гонки Героев Vkontakte
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В День защитника Отечества, 23 февраля, на всесезонном курорте «Игора» под Санкт-Петербургом состоялась зимняя «Гонка Героев», участники которой пробежали экстремальный марафон под лозунгом #БегиИлиЗамерзни.

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Петербургский курорт принимает гонку в зимнем формате уже второй год. В 2019-м в марафоне приняли участие более 2 тыс. человек, они преодолели сложную трассу протяженностью более 6 км с 32 препятствиями. Как отметили организаторы, горнолыжный рельеф «Игоры» позволил разнообразить трассу интенсивными подъемами и спусками. Одним из фирменных препятствий стал 6,5-метровый «Эверест».

Перед началом гонки участников со сцены приветствовала автор идеи и руководитель проекта Ксения Шойгу, дочь министра обороны России Сергея Шойгу.

«Пришли, не побоялись и будут сейчас стартовать. Это замечательная локация. Это, наверное, самая красивая гонка и зимняя трасса. Сама мечтаю ее пробежать!» — призналась руководитель «Гонки Героев».

Принять участие в гонке могли все желающие, для этого было необходимо записаться на занятия через группы в социальных сетях. К марафону допускались и новички, которые прошли специальную подготовку только перед забегом.

«Есть люди, которые вообще не занимались спортом, которые к нам приходят. И есть уже подготовленные атлеты, которых мы немного корректируем в технике, в упражнениях, чтобы они были готовы к этому», — отметил спортивный представитель команды организаторов гонки «Лига Героев» Григорий Быков.

В забеге с препятствиями также приняла участие команда северо-западного подразделения МИЦ «Известия». Для зрителей и болельщиков на курорте была организована большая фан-зона с развлекательно-музыкальной программой.

В 2018 году «Гонка Героев» проходила на «Игоре» в 20-градусный мороз. Лидером забега стала одна из команд Санкт-Петербурга, которой удалось преодолеть маршрут за 59 минут.

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