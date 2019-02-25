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Маленькая девочка насмерть обварилась кипятком в Саратовской области

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В Ершовском районе Саратовской области двухлетняя девочка уронила на себя кастрюлю с кипятком. Позже она скончалась. По факту произошедшего СК организовал проверку, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Трагедия произошла в прошедший четверг, 21 февраля, в селе Чапаевка. Мама девочки отвела своих детей к бабушке. В тот момент, когда женщина кипятила воду на электрической плитке, к ней подошла двухлетняя внучка, зацепилась за шнур плитки и уронила на себя кастрюлю с кипятком.

Бабушка сразу рассказала о произошедшем матери, но отметила, что в целом все нормально — ребенок кушает, активна. Ночью у девочки поднялась температура, ей стало плохо. Под утро мама вызвала фельдшера, который сразу вызвал «скорую». Прибывшие медики констатировали смерть ребенка.

Как рассказал ИА «Взгляд-инфо» источник в правоохранительных органах, в семье воспитываются четыре несовершеннолетних ребенка. Ранее многодетная семья была снята с административного надзора. Отец семейства погиб в прошлом году.

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