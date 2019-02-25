Жительница Омской области отдала экстрасенсам 835 тыс. рублей

В Омской области пенсионерка лишилась крупной суммы денег, доверившись мошенникам. Обман продолжался целый год.

Жительница поселка Муромцево после ток-шоу об экстрасенсах по телевизору позвонила по указанному номеру. С ней общалась якобы победительница программы, которая убедила 68-летнюю женщину в том, что родственник наложил на нее проклятие. Доверчивая потерпевшая начала переводить злоумышленникам деньги, общая сумма составила 835 тыс. рублей.

Когда средства закончились, так называемые экстрасенсы перестали выходить на связь. Звонки поступали с московских номеров, отмечает ИА «Город55». Возбуждено уголовное дело.