Медкабинеты откроют на предприятиях в Пензенской области

На крупных предприятиях в Пензенской области откроют медицинские кабинеты. Инициатива принадлежит губернатору Ивану Белозерцеву. Качество оказания медицинской помощи и обследований стало одной из центральных тем на оперативном совещании в региональном правительстве.

Белозерцев предложил поднять вопрос создания таких кабинетов на заседании ассоциации промышленников. Минздрав подготовит соответствующие документы, необходимо помещение, немного оборудования и ставка медсестры, отметил губернатор.

Что касается диспансеризации, то, по мнению Белозерцева, она должна включать обследования на онкологические заболевания. Чтобы увеличить охват населения, необходимо рассмотреть возможность вечерних приемов врачей. За это медикам будут доплачивать, сообщает ИА «Пенза-пресс».