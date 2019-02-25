Прямой эфир

Медкабинеты откроют на предприятиях в Пензенской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На крупных предприятиях в Пензенской области откроют медицинские кабинеты. Инициатива принадлежит губернатору Ивану Белозерцеву. Качество оказания медицинской помощи и обследований стало одной из центральных тем на оперативном совещании в региональном правительстве.

Белозерцев предложил поднять вопрос создания таких кабинетов на заседании ассоциации промышленников. Минздрав подготовит соответствующие документы, необходимо помещение, немного оборудования и ставка медсестры, отметил губернатор.

Что касается диспансеризации, то, по мнению Белозерцева, она должна включать обследования на онкологические заболевания. Чтобы увеличить охват населения, необходимо рассмотреть возможность вечерних приемов врачей. За это медикам будут доплачивать, сообщает ИА «Пенза-пресс».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Жители Пензы просят власти не закрывать детский санаторий
Медики начали подготовку к паводку в Пензенской области

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017