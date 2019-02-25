Проверку организовали по факту падения ребенка из окна в Мурманске

В Мурманске из окна квартиры на четвертом этаже выпал семилетний мальчик. По факту произошедшего СК организовал процессуальную проверку.

Как сообщила ИА «Би-порт» старший помощник руководителя Следственного комитета по Мурманской области Алина Александрович, инцидент произошел в воскресенье, 24 февраля. Семилетний мальчик выпал из окна квартиры на четвертом этаже. Он был доставлен в реанимацию.

«В настоящее время он выведен из реанимации, его состояние стабильное», — приводит слова собеседника агентство.

По словам Алины Александрович, в момент несчастного случая мама мальчика находилась в квартире. Семья ребенка не является неблагополучной.

По факту произошедшего организована проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.