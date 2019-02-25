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Четырехлетняя девочка утонула в ванне в Красноярском крае

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Следователи возбудили уголовное дело по факту несчастного случая с четырехлетней девочкой в Красноярском крае. Ребенка в наполненной ванне оставила мать.

Трагедия произошла в Лесосибирске. По данным правоохранительных органов, 27-летняя мать купала четырехлетнюю девочку-инвалида. Женщина оставила ребенка одну в наполненной ванне примерно на 15 минут. За это время девочка утонула, пишет ИА KrasnoyarskMedia.

Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности». Следователи проводят опрос членов семьи, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.

Ранее сообщалось, что в Калуге сгорел припаркованный автомобиль, в котором находился шестилетний мальчик. Его родители ушли в поликлинику и оставили ребенка одного.

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