Прямой эфир

В ХМАО застрелили обвиненного СМИ в использовании рабского труда

0
Фото: пресс-служба СК РФ
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бизнесмена, которого ряд СМИ обвиняли в содержании работников в рабских условиях, застрелили в воскресенье в Белоярском районе Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО). По факту обнаружения тела 61-летнего предпринимателя возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство».

Тело погибшего обнаружено в доме № 3 по ул. Набережная в поселке Ванзеват Белоярского района, говорится на сайте СКР. Представитель следствия рассказал в понедельник, 25 февраля, «РИА Новости», что убитый имел хозяйство на территории района.

Предприниматель Владимир Теплов ранее несколько раз был героем публикаций региональных СМИ. Так, зимой 2017 года сообщалось, что Теплов «под автоматами» заставлял до двух десятков человек добывать рыбу. Он якобы отбирал документы у местных жителей и угрожал им расправой.

24 декабря ФСИН подтвердила использование рабского труда в колонии в Мордовии, речь идет о ИК-14. Женщины занимались пошивом одежды с 7:00 до 1:00. Они выполняли «левые» заказы для коммерческих фирм, а также шили одежду начальству исправительной колонии и их родственникам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
На Украине задержали удерживавшую в рабстве почти 100 человек семейную пару
Убившие отца сестры пожаловались на рабскую жизнь

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017