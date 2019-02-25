В ХМАО застрелили обвиненного СМИ в использовании рабского труда

Бизнесмена, которого ряд СМИ обвиняли в содержании работников в рабских условиях, застрелили в воскресенье в Белоярском районе Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО). По факту обнаружения тела 61-летнего предпринимателя возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство».

Тело погибшего обнаружено в доме № 3 по ул. Набережная в поселке Ванзеват Белоярского района, говорится на сайте СКР. Представитель следствия рассказал в понедельник, 25 февраля, «РИА Новости», что убитый имел хозяйство на территории района.

Предприниматель Владимир Теплов ранее несколько раз был героем публикаций региональных СМИ. Так, зимой 2017 года сообщалось, что Теплов «под автоматами» заставлял до двух десятков человек добывать рыбу. Он якобы отбирал документы у местных жителей и угрожал им расправой.

24 декабря ФСИН подтвердила использование рабского труда в колонии в Мордовии, речь идет о ИК-14. Женщины занимались пошивом одежды с 7:00 до 1:00. Они выполняли «левые» заказы для коммерческих фирм, а также шили одежду начальству исправительной колонии и их родственникам.