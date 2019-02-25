Монету с редким дефектом продают в Ростове-на-Дону за 1,5 млн рублей

Житель Ростова-на-Дону выставил на продажу монету с редким дефектом. При ее изготовлении была допущена ошибка в слове «золотник». Вместо него написано «заотник».

RostovGazeta отмечает, что монету в 1 рубль изготовили в 1854 году. В каталогах она появилась только в 2001 году. По словам продавца, в мире существуют только четыре монеты с подобными ошибками. За одну из них он рассчитывает получить 1,5 млн рублей.

Ранее сообщалось, что житель Тюмени продавал раритетную монету достоинством в 1 рубль, отчеканенную в 1741 году. Он хотел получить за эту древность не менее 600 тыс. рублей.