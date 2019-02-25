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Раннее начало сезона клещей прогнозируют в Амурской области

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Жителям Амурской области предлагают ставить прививки против клещевого энцефалита в связи с аномально теплой погодой. Из-за высокой температуры воздуха сезон клещей в регионе начнется раньше обычного.

По данным Роспотребнадзора, начало сезона придется на вторую декаду марта. В Амурской области 16 административных территорий являются эндемичными по клещевому энцефалиту. Ежегодно прививку от заболевания ставят свыше 50 тыс. человек. Об этом сообщает Амурская служба новостей.

На начало 2019 года охват прививками населения эндемичных территорий достигает 94,1%. Для вакцинации необходимо обращаться в больницы и поликлиники по месту жительства.

В Роспотребнадзоре уточняют, что с укусами клещей ежегодно к врачам обращаются до 2,5 тыс. жителей Амурской области. Регистрируется до 50 случаев инфекции.

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