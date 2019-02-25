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Прорыв трубы с кипятком произошел в Санкт-Петербурге

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Фото: vk.com/spb_today
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В Санкт-Петербурге во Фрунзенском районе произошел прорыв трубы с кипятком. В зоне аварии оказались 10 жилых домов.

Горячая вода в квартиры поступает, но отопление подается по резервной схеме, сообщили в АО «Теплосеть Санкт-Петербурга». Телеканал «78» добавляет, что от кипятка пострадали несколько автомобилей. Их владельцам пообещали возместить ущерб.

Диаметр поврежденной трубы — 250 мм. Дефект устраняют 15 ремонтников и семь единиц техники. Они обещают ликвидировать последствия аварии до 14:30.

В октябре 2018 года в Петербурге трубу с кипятком прорвало в одном из кафе на Измайловском проспекте. Двое молодых людей не успели покинуть помещение и получили смертельные ожоги.

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