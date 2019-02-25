Три человека заблудились в Якутии после поломки снегохода

В Якутии разыскивают местных жителей, которые пропали во время пурги при поездке на снегоходах. Одного из трех пропавших нашли в Анабарском районе.

Три снегохода выехали из села Юрюнг-Хая в село Сындасско 23 февраля. Во время поездки началась пурга. Один из снегоходов с двумя людьми добрался до места назначения, два других — нет. Информация о пропаже людей поступила в спасательную службу 24 февраля. В тот же день удалось найти одного из местных жителей, сообщает ИА SakhaNews.

Поиски затрудняли погодные условия, порывы ветра при метели достигали 20 м/с. 25 февраля в 7 км от села Юрюнг-Хая удалось найти еще одного заблудившегося мужчину. Его состояние оценивается как удовлетворительное. Розыск еще двоих местных жителей наземным путем ведет служба спасения.