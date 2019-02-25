Помпео отказался воспринимать всерьез слова Путина о последствиях разрыва ДРСМД

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что не считает серьезными заявления президента России Владимира Путина по поводу последствий выхода Вашингтона из Договора ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

«Это определенно является громкими словами», — отметил Помпео. Предупреждение нацелено на прикрытие ключевого вызова, пояснил глава американской дипломатии, сообщает «Газета.ру».

«Он (Путин. — Ред.) ведь говорил о решении США выйти из договора, распространяющегося на ракетные системы средней и меньшей дальности», — пояснил американский госсекретарь. «Россия нарушила этот договор», поэтому Вашингтон не несет никаких обязательств, прописанных в этом соглашении», — подчеркнул Помпео.

Президент России Владимир Путин заявил в послании Федеральному собранию 20 февраля, что если США разместят в Европе ракеты, нарушающие пункты ДРСМД, то Россия развернет виды вооружений, которые смогут поразить центры принятия решений. Москва не будет первой размещать ракеты средней и меньшей дальности в Европе и не заинтересована в обострении ситуации, подчеркнул глава государства.

2 февраля Вашингтон направил официальную ноту о приостановлении участия в ДРСМД всем сторонам соглашения под предлогом якобы невыполнения Москвой пунктов документа и наличия ракеты 9М729, нарушающей условия соглашения.

ДРСМД СССР и США заключили в декабре 1987 года, он вступил в силу в июне 1988 года. Документ запрещает двум странам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней (зона поражения от 1 тыс. до 5,5 тыс. км) и меньшей (зона поражения от 500 до 1 тыс. км) дальности.