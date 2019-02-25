Неизвестный выстрелил в пермского депутата-коммуниста

Неизвестный мужчина с огнестрельным оружием совершил покушение на 35-летнего депутата законодательного собрания Пермского края. Об этом 25 февраля проинформировало Следственное управление СК РФ по Пермскому краю.

«В вечернее время 24 февраля 2019 года в городе Соликамске на улице 20 лет Победы неустановленный следствием мужчина произвел два выстрела из огнестрельного оружия в 35-летнего местного жителя, депутата законодательного собрания Пермского края», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Представители правоохранительных органов отметили, что потерпевший не был ранен. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство»).

Как пишет ТАСС, покушение было совершено на депутата краевого заксобрания по 12-му округу от КПРФ Илью Кузьмина. После нападения он опубликовал видеообращение на своей странице в Facebook.

22 февраля пресс-служба президента Молдавии Игоря Додона объявила о получении анонимного сообщения о готовящемся покушении на главу государства. В тот же день в один из автомобилей кортежа президента врезалась другая машина.