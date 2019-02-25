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«Оскар» в номинации «лучший фильм» получила «Зеленая книга»

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В ходе 91-й церемонии вручения наград премии «Оскар» главный приз Американской академии кинематографических искусств и наук получил фильм «Зеленая книга». Американская комедийная биографическая драма режиссера Питера Фаррелли обошла картины «Рома», «Фаворитка», «Черная пантера», «Власть», «Черный клановец», «Звезда родилась» и «Богемская рапсодия».

Главным фаворитом считалась мексиканская кинолента «Рома», которая 11 февраля стала лучшим фильмом по версии BAFTA.

Другие лауреаты

Оливия Колман удостоена премии «Оскар» как лучшая актриса за роль королевы Анны в фильме «Фаворитка». Приз в номинации «лучший актер» получил исполнитель роли Фредди Меркьюри в фильме «Богемская рапсодия» Рами Малек.

«Лучшей актрисой второго плана» выбрали Реджину Кинг за роль в картине «Если Бил-стрит могла бы заговорить».

Альфонсо Куарон за фильм«Рома» получил «Оскар» как лучший режиссер. Награду ему вручил соотечественник Гильермо дель Торо. Премию получила и Леди Гага, исполнившая песню Shallow в фильме «Звезда родилась». Артистка в третий раз номинировалась на престижную награду, но получила статуэтку впервые.

91-ая торжественная церемония прошла в театре «Долби» в Лос-Анджелесе, отмечает «Газета.ру».

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