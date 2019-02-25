На Украине узнали о выступлениях певицы Джамалы в России после 2014 года

Украинская певица и победительница песенного конкурса «Евровидение-2016» Джамала скрыла от публики факты своих выступлений на территории России после вхождения Крыма в состав РФ в 2014 году. Об этом сообщил ведущий украинского телеканала NewsOne Макс Назаров.

«Уважаемая Джамала, спасибо Вам за Вашу позицию. Спасибо за корпоративы в России после аннексии, спасибо за российскую «Новую волну» в 2014-м», — написал телеведущий. Он также прикрепил к публикации фотографию Джамалы с ее выступления в Сочи в 2015 году.

Кроме того, сотрудник телеканала обвинил родителей Джамалы в том, что они променяли патриотизм на материальные блага «оккупанта».

Джамала ранее неоднократно обвиняла в предательстве своих коллег, которые выступают в России.

22 февраля участницы украинского отбора на «Евровидение» — певицы Анна и Мария Опанасюк, выступающие в дуэте Anna Maria, — отказались признать «аннексию» Крыма. После этого их родителей, живущих и работающих в Крыму, внесли в базу сайта «Миротворец». Кроме того, девушек в прямом эфире обругали матом.

24 февраля ведущий и жюри украинского отбора, в составе которого присутствовала Джамала, довели сестер Опанасюк до слез. Победительница «Евровидения-2016» заявила, что не может беспристрастно судить дуэт после их интервью, и подчеркнула, что на вопрос о принадлежности Крыма существует только один ответ: «Крым — это Украина».

Крым воссоединился с РФ в 2014 году после того, как 96,77% жителей полуострова проголосовали на референдуме за присоединение к России. Украина отказывается признавать итоги голосования и считает Крым своей территорией.