Во Франции продадут ручку Гагарина
На торги аукционного дома Cazo во Франции выставили перьевую ручку и документ, написанный рукой первого в мире космонавта Юрия Гагарина.
Стартовая стоимость лота составляет порядка €15–20 тыс. Черно-желтая ручка выполнена в форме ракеты с металлическими вставками и закреплена на черном цоколе, на подставке присутствует надпись «СССР Сентябрь 1959», а снизу расположена красная бархатная бумага со штампом изготовителя.
На торги аукционного дома Cazo во Франции выставили перьевую ручку и документ, написанный рукой первого в мире космонавта Юрия Гагарина.
Стартовая стоимость лота составляет порядка €15–20 тыс. Черно-желтая ручка выполнена в форме ракеты с металлическими вставками и закреплена на черном цоколе, на подставке присутствует надпись «СССР Сентябрь 1959», а снизу расположена красная бархатная бумага со штампом изготовителя.