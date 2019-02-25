Во Франции продадут ручку Гагарина

На торги аукционного дома Cazo во Франции выставили перьевую ручку и документ, написанный рукой первого в мире космонавта Юрия Гагарина.

Стартовая стоимость лота составляет порядка €15–20 тыс. Черно-желтая ручка выполнена в форме ракеты с металлическими вставками и закреплена на черном цоколе, на подставке присутствует надпись «СССР Сентябрь 1959», а снизу расположена красная бархатная бумага со штампом изготовителя.