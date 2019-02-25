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HMD Global представила первый смартфон Nokia c пятью камерами

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Разработчик гаджетов Nokia компания HMD Global на презентации в Барселоне 24 февраля представила публике смартфон с пятью камерами. Гаджет получил название Nokia 9 PureView, его камеры обладают функцией ZEISS Optics.

Каждое снятое с помощью Nokia 9 PureView фото представлено в формате HDR, пять камер одновременно захватывают изображение и объединяют его в одну фотографию в 12 мегапикселей. Три из камер монохромные, две — цветные. При этом при съемке кадра все пять камер будут работать одновременно.

На презентации Nokia анонсировала четыре новых смартфона Android, при этом «новые телефоны Nokia так же разнообразны, как и потребности потребителей, которым они служат», говорится в сообщении на сайте финского разработчика.

Смартфон оснастили 6 Гб оперативной и 128 Гб встроенной памяти. Дисплей pOLED имеет диагональ 5,99 дюйма.

В ноябре Nokia выпустила линейку кнопочных телефонов и представила новый гаджет 106 за 1590 рублей. Производители обещают, что Nokia 106 станет одной из самых долговечных.

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