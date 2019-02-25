Опубликован трейлер последнего сезона «Игры престолов»
Телесеть HBO опубликовала трейлер грядущих премьер, в том числе последнего сезона «Игры престолов», пишет The Variety.
В двухминутном ролике крупным планом показана Арья Старк в боевой экипировке.
Как отмечает, «Газета.ру», в последнем, восьмом, сезоне зрителей ожидает масштабное и эпичное сражение. Премьера запланирована на 14 апреля.
Помимо «Игры престолов» весной зрителей ожидает выход фильма «Дедвуд» и второго сезона сериала «Большая маленькая ложь».
1 февраля сообщалось, что актриса из «Игры престолов» раскрыла финал сериала.