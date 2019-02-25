Художница из Астрахани стала Демоном

Художница из Астрахани сменила фамилию на Демон. Об этом 24 февраля сообщило агентство «Астрахань 24».

Помимо этого, девушка поменяла и имя: теперь ее зовут Демон Аногиаст. По ее словам, она хочет начать новую жизнь и отстоять авторские права.

Сотрудницы загса, столкнувшись с ее заявлением, были немного смущены, сама же девушка не видит в новой фамилии ничего зловещего и объясняет, что «демон» с древнегреческого означает «дух», «доминус» с латыни — хозяин, владелец. А придуманное ей самой имя Аногиаст означает «творческие стремления».

В итоге, по словам девушки, ее новое имя значит что-то вроде «дух, стремящийся владеть творчеством».

«После смены ФИО поменялись внутренние ощущения, стало проще быть собой, появилось чувство, что так и должно быть, что это именно мое имя», — объясняет девушка.

10 февраля сообщалось, что эстонскому музыканту и общественному деятелю Рою Страйдеру пришлось поменять имя для участия в парламентских выборах. Он внес псевдоним, под которым известен аудитории, в документы.